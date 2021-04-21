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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبروك لمصر.. الأمين العام لاتحاد المصارف العربية يهنئ ثاني أكبر اقتصاد عربي

الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح

نشر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعرب فيها عن تهانيه لمصر التي احتلت مرتبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية وفق إعلان صندوق النقد الدولي.

وكتب فتوح في تغريدته "مبروك لمصر، التي بلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 362 مليار دولار بنهاية الربع الاول من العام 2021 محتلاً المرتبة الثانية من حيث الحجم بين جميع الاقتصادات العربية بعد المملكة العربية السعودية وتفوّق على اقتصادات عربية أساسية منتجة للنفط".

وأعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

وذكر الصندوق - في تقرير له أمس الثلاثاء - أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربي في العام الماضي 2020.

وأوضح أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار .

وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردني 43.5 مليار دولار، والتونسي 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمني 20.1 مليار دولار، واللبناني 19.1 مليار دولار، والفلسطيني 15.5 مليار دولار، والموريتاني 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتي 3.4 مليار دولار.

مصر السعودية صندوق النقد الدولى الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي

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