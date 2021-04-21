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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع صحفي لاتهامه بإطلاق الرصاص على زوج شقيقته بالمطرية

ضبط متهم
ضبط متهم

باشرت النيابة العامة التحقيق مع صحفي بإحدى المؤسسات الصحفية القومية لاتهامه بإطلاق الرصاص علي زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بالمطرية، حيث استمعت للشهود واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من اللواء علاء بشندي مدير العمليات، بورود بلاغ من أهالي المطرية لقسم الشرطة يفيد بإصابة موظف بطلقتين في الفخذ والمعدة. 
 

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علي الفور انتقل رجال مباحث القسم بقيادة المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية، وتبين قيام صحفي بأحد المؤسسات القومية بالتعدي علي زوج شقيقته بسلاح ناري وإصابته بطلقتين.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب حدوث الواقعة مشاجرة بسبب خلافات أسرية، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

التحقيق مع صحفي القبض على صحفى إطلاق الرصاص

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