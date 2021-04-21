الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواجهة قوية عندما يستضيف سموحة مساء اليوم بإستاد القاهرة في إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة بين الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت .



ويفقد الأهلى وسموحة عدد كبير من اللاعبين الذين تأكد غياباهم عن مباراة اليوم ، فالأهلى يفقد كلا من على معلول وياسر إبراهيم ومحمد هانى وحمدى فتحى وجونيور أجايي وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ، وعلى الجانب الأخر ، يفقد سموحة كلا من محمد عبدالمنعم وأحمد جمال ومحمد شكرى .



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباراة سموحة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلا من: “محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا”.



ومن المتوقع أن يدخل سموحة مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، رجب نبيل، محمود البدري، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد حمص، محمود حليمو، أحمد حمدى عبدالقادر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي، حسام حسن.