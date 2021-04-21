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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماسك الفحم

فوائد الفحم المنشط للبشرة .. منها مضاد للفطريات وللبكتيريا

الفحم المنشط مفيد
الفحم المنشط مفيد للبشرة

تم استخدام الفحم المنشط للبشرة وتقبل على استعماله العديد من السيدات للحصول على بشرة مشدودة وخالية من العيوب فقد ثبت أنه مضاد جيد للفطريات إليك التفاصيل. 

 

1. مضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا

 

الفحم النشط هو عنصر رئيسي في إزالة الأشياء المقززة لإزالتها. فعالة للغاية ضد بكتيريا Staphylococcus aureus و E. coli ، فهذه المكونات تمنع البكتيريا والفطريات في الجلد وتسد المسام من النمو ، مما يساعد على تسريع عملية الشفاء من حب الشباب وحالة الجلد مثل الأكزيما والصدفية.

2. التطهير العميق للمسام
 

يوفر هذا المكون الممتاز تنظيفًا كاملاً للمسام نظرًا لقدرته الكبيرة على الامتصاص. هذا صحيح. يعني الامتصاص عمومًا الالتصاق في طبقات رقيقة من جزيئات المواد المذابة والغاز والسوائل بأسطح السطح الصلب والسوائل التي تتلامس معها. تعمل هذه المواد كغراء لمادة صغيرة وتجلبها أيضًا إلى السطح. هذا هو السبب الرئيسي لاستخدام الفحم المنشط من قبل الأشخاص الذين يعانون من انسداد في البشرة الدهنية.

3. موازنة البشرة
 

نظرًا لقدرته على الامتصاص ، مما يترك الجلد خاليًا من الانسداد ، فإن المسام عادة ما تركز بشكل أقل على إفراز الزيوت لإزالة جميع الشوائب من هذه المسام. مع الاستخدام اليومي للفحم المنشط ، مع مرور الوقت ، تصبح المسام أصغر حجمًا بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إنتاج زيت إضافي.

4. تقشير لطيف

 

الفحم المنشط في شكل مسحوق شجاع قليلاً ، لذلك فهو مقشر لطيف ممتاز! يلعب التقشير أيضًا دورًا حيويًا في روتين البشرة الصحي لأنه يساعد على التخلص من جميع طبقات الجلد الميتة بحيث يلمع الجلد الأكثر صحة في الأسفل إلى ألمعها.

5. يوفر مظهر جيد

 

مع الفوائد المذكورة أعلاه للفحم المنشط مثل مضاد للبكتيريا ، وتنظيف المسام ، ومكافحة الشوائب ، ومضاد للفطريات ، وتقشير ، يحصل الجلد على مكون جديد للعمل. إن إزالة السموم من الجلد بسبب الحطام غير المرغوب فيه وتقليل الاحتقان يعني تحسين السطوع والتألق مع ظهور المسام الصغيرة جدًا.

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