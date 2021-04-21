الأهلي وإنبي الأبرز.. بتروسبورت يستضيف 4 مباريات في الدوري والكأس

وافق مجلس إدارة استاد بتروسبورت، برئاسة زكريا السيد ، على استضافة العديد من المباريات ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

ومن المقرر ، أن يستضيف ملعب استاد بتروسبورت مباراة الجونة وأسوان ، بعد غد الجمعة فى إطار منافسات مسابقة كأس مصر.

كما تقام مباراة الأهلي وانبي ، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل ، على ملعب استاد بتروسبورت.

ويستضيف ملعب استاد بتروسبورت ،أيضا مباراتي فريق البنك الأهلي فى الدورى الممتاز أمام فريق سيراميكا كليوباترا يوم ٣٠ ابريل الجاري، وأمام نظيره الإسماعيلي يوم ١٠ مايو المقبل.