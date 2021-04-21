بيراميدز يهاجم نكانا بـ عبدالله السعيد ورمضان صبحى وتراوري فى زامبيا

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي نكانا الزامبي في اللقاء الذي يقام اليوم بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان

وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه