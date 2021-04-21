على رأسهم أنطوي.. استبعاد 4 لاعبين فى بيراميدز من مواجهة نكانا الزامبي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي نكانا الزامبي في اللقاء الذي يقام اليوم بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي .

خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد .

خط الهجوم: محمد فاروق - إيريك تراوري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان

وخرج من القائمة، كلا من عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن نكانا الزامبي، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل بحصده 12 نقطة متصدرا للمجموعة، ويحتل نامونجو التنزاني المركز الأخير بلا نقاط.



ويتواجد بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم، الرجاء المغربي، ونكانا الزامبي، ونامونجو التنزاني.

وأظهرت المسحة التي خضعت لها بعثة فريق نادي بيراميدز في زامبيا سلبية جميع أفراد البعثة، استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.



وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة بمجرد وصولها بالأمس إلى مدينة ندولا الزامبية وجاءت نتيجتها سلبية تماما لجميع أفرادها لتتأكد جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة الهامة، التي يحتاج بيراميدز للفوز بها من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة.