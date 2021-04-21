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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تعرف على الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم.. واتساب الوردي WhatsApp Pink خطر كبير

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

رسميا.. أبل تعلن عن جهاز iMac الجديد بسعر باهظ
 

كشفت شركة أبل Apple عن أحدث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها iMac، التي تتسم بعنصر جديد يضيف إليها قوة أداء جديدة كليا على أجهزة الشركة المكتبية، وذلك من خلال تشغيلها بالمعالج الجديد M1.

 

تحذير.. واتساب الوردي WhatsApp Pink خطر داهم يهدد مستخدمي أندرويد
 

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمو هواتف أندرويد، من رسالة واتساب الوردي والتي يتم تداولها عبر أنظمة المراسلة الرئيسية الشائعة، إلى جانب واتساب WhatsApp، والتي تعد المستخدمين بتوفير سمة ألوان جديدة لتطبيق التراسل الأشهر "واتساب" إلى اللون الوردي أو ما يسمى WhatsApp Pink.

 

بمعالج M1 القوى.. آبل تعلن رسميا عن جهاز آيباد برو الجديد.. سعر ومواصفات
 

كشفت شركة آبل Apple، النقاب عن أحدث سلسلة من أجهزة آيباد برو iPad Pro، والتي تمتاز بأداء قوى معالج M1، مع ارتفع أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 50٪ ، ووحدة معالجة الرسومات أسرع بنسبة 40٪، واتصالا أسرع بالإنترنت بفضل دعم تقنية الجيل الخامس 5G اللاسلكية.

 

بسعر منافس.. موتورولا تطلق هاتفي Moto G60 وG40 Fusion
 

قدمت شركة موتورولا Motorola، أحدث إصدارات سلسلة (Moto G)، تحت عنوان Moto G60 وG40 Fusion إلى الأسوق الهندية، واللذان يمتازان بسعة بطارية كبيرة ومعدل تحديث عال للشاشة.

 

خسارة هواوي مستمرة.. الكشف عن الشركة المصنعة للهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم
 

أفاد تقرير جديد نشرته شركة Strategy Analytics، بأن شركة هواوي خسرت تصنيفها بين شركات تصنيع الهواتف الخمس الأولى في العالم، حيث تراجعت الحصة السوقية للشركة الصينية وخسرت مركزها ضمن قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهاتف في الربع الأول من 2021، نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الجيل الخامس 5G التقنيات هواتف اندرويد

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