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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التكنولوجيا والتعليم ويهنئ أبناءها بحلول شهر رمضان المبارك

جانب من التفقد
جانب من التفقد

قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  بزيارة تفقدية لكلية التكنولوجيا والتعليم بالأميرية، وكان فى استقبال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والسادة الوكلاء. 

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في بداية الزيارة قدم الدكتور ماجد نجم خالص التهاني الدكتور إبراهيم لطفي بمناسبة تعيين عميدًا للكلية، متمنياً له السداد والتوفيق، كما قدم التهاني للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا الله أن يعيده عليهم و على مصر بالخير و اليمن و البركات.

 

ثم اجتمع بقيادات الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لمناقشة بعض الأرآء حول تطوير الكلية، و قد أبدى سيادته استعداده التام لتذليل جميع العقبات والبدء في تنفيذ أي مقترحات تسهم في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على استيعاب الجامعة للطاقات الشبابية، والتواصل الدائم والمستمر معهم.

و قد أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية اللقاءات الدورية مع أبناء الجامعة وخاصةً الكليات خارج الحرم الجامعي بهدف خلق حلقات تواصل دائمة تساعد على النهوض بالعملية التعليمية و تطوير أداء الجامعة.

وقد أعرب رئيس جامعة حلوان عن بالغ سعادته بتواجده وسط أبناءه من كلية التكنولوجيا والتعليم، الذين حرصوا  بدورهم  علي إبداء سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم معم وسعيهم  إلى التطوير المستمر،
وفي ختام الزيارة قام  الدكتور ماجد نجم بجولة تفقدية فى قاعات ومعامل الكلية.

رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية حلوان التكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس شهر رمضان

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