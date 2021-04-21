عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو لصياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي تخدم مصالح الشعوب

صدى البلد

 دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى صياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي لخدمة مصالح شعوب المنطقة ومواكبة التحديات والتغيرات الراهنة في المشهد الإعلامي العربي، مؤكدا أهمية دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب.


وأكد رئيس البرلمان العربي ،في بيان اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، أهمية تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها، نظراً للدور المحوري لهذه المنصات في التصدي للأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب، والترويج لمفاهيم التسامح والتعايش السلمي ، وذلك لحماية الثروة الحقيقة للعالم العربي المتمثلة في الشباب، الذين يمثلون الجانب الأعظم من جمهور الإعلام الرقمي.


وقال العسومي، إن الإعلام الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي كما أن الإعلام العربي بحاجة إلى صناعة رأي عام يحمل هماً تنموياً لمستقبل المنطقة.


وشدد العسومي، على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بجميع أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وتعميق روح التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب.
 

البرلمان العربي عادل العسومي الاعلام الخطاب الديني الإعلام الرقمي الإرهاب الإلكتروني

ترشيحاتنا

الحكومة: إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

رئيس الأركان يشهد "إعصار62" بالجيش الثالث الميدانى

الخارجية الروسية تستدعي نائب السفير الأمريكي

المتحدث باسم الدستورية العليا لـ أ. ش. أ: تمكين المرأة من ولاية القضاء التزام دستوري

وزير النقل يعقد أول اجتماع برئيس السكة الحديد الجديد في حضور العاملين بالهيئة

على رأسهم أنطوي.. استبعاد 4 لاعبين فى بيراميدز من مواجهة نكانا الزامبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

مركز التنبؤ بالرى يكشف خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ