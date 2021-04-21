رئيس البرلمان العربي يدعو لصياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي تخدم مصالح الشعوب

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى صياغة رؤية استراتيجية للإعلام العربي لخدمة مصالح شعوب المنطقة ومواكبة التحديات والتغيرات الراهنة في المشهد الإعلامي العربي، مؤكدا أهمية دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب.



وأكد رئيس البرلمان العربي ،في بيان اليوم /الأربعاء/ بمناسبة الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، أهمية تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكتروني عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من مخاطر النشر السلبي فيها، نظراً للدور المحوري لهذه المنصات في التصدي للأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب، والترويج لمفاهيم التسامح والتعايش السلمي ، وذلك لحماية الثروة الحقيقة للعالم العربي المتمثلة في الشباب، الذين يمثلون الجانب الأعظم من جمهور الإعلام الرقمي.



وقال العسومي، إن الإعلام الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة مُلحّة للوصول إلى الجمهور العربي كما أن الإعلام العربي بحاجة إلى صناعة رأي عام يحمل هماً تنموياً لمستقبل المنطقة.



وشدد العسومي، على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بجميع أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وتعميق روح التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب.

