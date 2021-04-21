خالد الشافعي: القاهرة تسعى لإعادة الاستقرار في ليبيا بخطوات متسارعة لمصحلة الشعبين

أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري لطرابلس أمس، أن أمن ليبيا جزء من أمن مصر القومي، وعندما تستقر الأوضاع في ليبيا يعود ذلك على مصر بالأمن باعتبارهما دولتي جوار، مشيرا إلي أن القاهرة الأن تسعي لاتمام عملية الاستقرار والبدء في معركة اعادة الإعمار بخطوات متسارعة لتحقيق التكامل بين أبناء الشعب الليبي في كافة القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه من الناحية الاقتصادية فإن ليبيا تمثل سوقا مفتوحا لكثير من المنتجات المصرية وكثير من الايدي العاملة والشركات المصرية الحكومية والخاصة، خاصا شركات انشاء البنية التحيتية التى تتميز بها مصر، وأن استقرار الأوضاع في ليبيا سيساعد فى عودة تلك العمالة بما يساهم في الدخل القومي المصري.
ولفت إلي أن الحكومة المصرية حاليا تهدف إلي تنقيح وتنقية الأجواء والمساهمة مع اطياف الشعب الليبي كافة في وضع استراتيجة لتحقيق التكامل اقتصاديا وامنيا وسياسيا لتحقيق مصالح الشعبين، وتسهيل دخول وخروج العمالة المصرية والليبية من والي البلدين، مشيرا إلي أن جميع الشركات المصرية ستسارع في إقامة فرص استثمارية والمشاركة في عملية إعادة وذلك لأن ليبيا أصبحت فرصة واعدة لكل المستثمرين بعد أن أوشكت الازمة على الانتهاء.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء أمس والتوقيع على الاتفاقيات هو خطوة في توطيد العلاقة الراسخة بين الشعبين والبلدين الشقيقين وتذليل العقبات أمامهم للاشتراك في عملية اعادة الاعمار مؤكدا أن وزرات مثل التجارة والصناعة والطاقة والبترول والثروة المعدنية والزراعة والري ستكون الابرز في إطار عملية اعادة الاعمار لتبادل الخبرات في مجلات إنشاء البنية التحيتية.
وعُقدت، بالأمس، في العاصمة الليبية طرابلس، مباحثات موسعة ترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.
وأكد عبدالحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن حكومته تعمل خلال هذه المرحلة على إعادة ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، التي ستستعيد بها مكانتها الإقليمية والدولية، وستنتهي بإجراء انتخابات وطنية نزيهة تتميز بالشفافية التامة، تبدأ معها مرحلة تنمية حقيقية، مشيرا إلى أن أحد أهم الإيجابيات التي أتت مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، هو أن ليبيا بدأت في استعادة علاقاتها الطبيعية مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف: إننا ندرك يقينا أن انتهاء حالة الانقسام والنزاع في ليبيا سيسهم بشكل كبير في استقرار المحيط العربي والإفريقي، وفي هذا الصدد نُثمن، بشكل كبير، الدور المصري في تعزيز ودعم الحوار السياسي، وإيجاد حل شامل للأزمة الليبية.
وفى هذا الصدد وصف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له إلى الأراضي الليبية، بالطبيعية للغاية خلال الفترة الحالية بسبب استقرار الأوضاع في ليبيا بعد الجهود المصرية الأخيرة إلى جانب ترك المقاتلين الليبيين السلاح والاتجاه إلى معركة جديدة وهي معركة الإعمار.