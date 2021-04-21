زيارة رئيس الوزراء المصرى إلى الأراضى الليبية

خالد الشافعي: القاهرة تسعى لإعادة الاستقرار في ليبيا بخطوات متسارعة لمصحلة الشعبين

جانب من زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا