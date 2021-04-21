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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة عامل على شريط السكه الحديد بقرية جوجر بطلخا

صدى البلد

عثر أهالي قرية " جوجر" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، علي جثة شخص بجوار شريط السكة الحديد ، وبالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تبين انه اثناء سيرة بجوار شريط السكة الحديد وحال عبور أحد القطارات تعثرت قدماه وسقط أرضا علي بعض القطع الحجرية مما ادي الي اصابته ووفاته .


وكان اخطارا قد ورد بمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بجوار شريط السكة الحديد المار بقرية " جوجر " دائرة المركز.


وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة جثمان المتوفى تبين أنه للمدعو "محمد حمدي الليثي الليثي الديب " ۱۹ عاما عامل ، ومقيم قرية " ميت الكرما " دائرة المركز ، وتبين وجود جرح قطعي بالرأس أعلي الأذن اليمني وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.


وبفحص كاميرات المراقبة المتواجده بالمكان تبين أنه أثناء سير المتوفى بجوار شريط السكة الحديد وحال عبور القطار رقم ( 60 رکاب ) المتجه من مدينة المنصورة إلى مدينة طلخا تعثرت قدماه وسقط أرضا على بعض القطع الحجرية المتواجدة بجوار شريط السكة الحديد ، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته . 


وبسوال شاهدى الواقعة كلا من " كريم محمد جمعة عبد المحسن " ۲۱ عاما ،سائق توك توك ،و "رزق محمد رزق محمود جویدی " ۱۸ عاما ،سائق توك توك ، ويقيمان قرية " جوجر " دائرة المركز قررا بمشاهدتهما للمذكور جالسا على شريط السكة الحديد يشعل سيجارة وسيره بمفرده عقب ذلك بسؤال كلا من والده المدعو "احمدي الليثي الليثي الديب " 56 عاما ،سائق وشقيقه المدعو " بدر حمدي الليثى الليثى الديب " ۲۳ عاما ،طالب ، ويقيمان قرية " ميت الكرما " دائرة المركز أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدًا  بالتسبب في ذلك ، ولا يشتبها في ذلك جنائية لم يؤثر ذلك على سير حركة القطارات .


ولم ينجم عنه ثمة تجاوزات و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۳۲۲۹ إدارى مركز طلخا ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة

العثور على جثة السكة الحديد طلخا الدقهلية مستشفي

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