العثور على جثة عامل على شريط السكه الحديد بقرية جوجر بطلخا
عثر أهالي قرية " جوجر" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ، علي جثة شخص بجوار شريط السكة الحديد ، وبالفحص ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان تبين انه اثناء سيرة بجوار شريط السكة الحديد وحال عبور أحد القطارات تعثرت قدماه وسقط أرضا علي بعض القطع الحجرية مما ادي الي اصابته ووفاته .
وكان اخطارا قد ورد بمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بجوار شريط السكة الحديد المار بقرية " جوجر " دائرة المركز.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة جثمان المتوفى تبين أنه للمدعو "محمد حمدي الليثي الليثي الديب " ۱۹ عاما عامل ، ومقيم قرية " ميت الكرما " دائرة المركز ، وتبين وجود جرح قطعي بالرأس أعلي الأذن اليمني وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.
وبفحص كاميرات المراقبة المتواجده بالمكان تبين أنه أثناء سير المتوفى بجوار شريط السكة الحديد وحال عبور القطار رقم ( 60 رکاب ) المتجه من مدينة المنصورة إلى مدينة طلخا تعثرت قدماه وسقط أرضا على بعض القطع الحجرية المتواجدة بجوار شريط السكة الحديد ، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته .
وبسوال شاهدى الواقعة كلا من " كريم محمد جمعة عبد المحسن " ۲۱ عاما ،سائق توك توك ،و "رزق محمد رزق محمود جویدی " ۱۸ عاما ،سائق توك توك ، ويقيمان قرية " جوجر " دائرة المركز قررا بمشاهدتهما للمذكور جالسا على شريط السكة الحديد يشعل سيجارة وسيره بمفرده عقب ذلك بسؤال كلا من والده المدعو "احمدي الليثي الليثي الديب " 56 عاما ،سائق وشقيقه المدعو " بدر حمدي الليثى الليثى الديب " ۲۳ عاما ،طالب ، ويقيمان قرية " ميت الكرما " دائرة المركز أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ، ولا يشتبها في ذلك جنائية لم يؤثر ذلك على سير حركة القطارات .
ولم ينجم عنه ثمة تجاوزات و تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۳۲۲۹ إدارى مركز طلخا ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة