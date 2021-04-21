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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفتوى والتشريع تعفي صالة ألعاب من الإيجار بسبب كورونا .. وترفض إعفاء محل خضروات وأدوات تجميل

محكمة
محكمة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إعفاء مستأجر صالة الألعاب الرياضية بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجنوب سيناء ، من القيمة الإيجارية المستحقة عن فترة غلق النشاط من مارس حتى يونيو ٢٠٢٠ أثناء الحظر بسبب كورونا ، فيما رفضت إعفاء محل خضروات وآخر لأدوات التجميل من القيمة الإيجارية عن نفس الفترة ، لعدم حدوث خسارة فادحة لهذين المحلاين . 

وتبين للفتوى ان قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بفرض الإغلاق الكامل لصالات الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية، في بداية أزمة كورونا ، ثم تدرج الفتح التدريجي للأنشطة ، وكان هذا الغلق أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته باعتبار أن ما تضمنته القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها, فلا يجوز لهم مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها ، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها, وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونا إلزامه بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة التوقف الكلي عن نشاط صالة الألعاب الرياضية باعتبار أنه حُرم كلية من مكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال هذه الفترة مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق حتى تاريخ استئناف النشاط .

وبخصوص نشاط منظفات وأدوات تجميل ، ومحل آخر نشاط  للخضروات والفاكهة ،  تقدما بطلب الإعفاء من دفع القيمة الإيجارية كاملة للمحلين الخاصين بهما اعتبارًا من 1/3/2020 حتى عودة الحياة إلى طبيعتها, ولما كان هذان المحلان يعدان من المحال التجارية التي أغلقت غلقًا جزئيا خلال فترة الإجراءات الاحترازية خلال المواعيد المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها, وهذه القرارات نظمت تداول تلك السلع خلال ساعات السماح اليومية بفتح المحال التجارية التي تباشر نشاط بيع السلع، ومن ثم لم يحدث لهذين المحلين غلقا كاملا وإنما كان الغلق خلال ساعات محددة فضلاً عن عدم ثبوت خسارة فادحة تخل بتوازن المتعاقد فى هاتين الحالتين؛ الأمر الذي لا وجه لإعفائهما من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها، أو تخفيضها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

صدرت الفتوى ردًا علي الخطاب المرسل من محافظ جنوب سيناء ، بشأن إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز الإعفاء الكلي أو الجزئي من سداد القيمة الإيجارية للمحال المؤجرة بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء ، عن طريق مزايدة محلية وتأجير عدد ٧ محال لممارسة أنشطة تجارية .

الفتوى والتشريع كورونا محل خضروات

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