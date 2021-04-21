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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التحقق من طرد مشبوه .. إعادة فتح محطة قطارات جسر لندن

محطة قطارات جسر لندن
محطة قطارات جسر لندن

أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بإعادة فتح محطة قطارات جسر لندن ببريطانيا، بعد التحقق من طرد مشبوه.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، عاد العمل مجددا في محطة قطارات جسر لندن، حيث إن القطارات لا تزال معطلة لبعض الوقت حتى يتم استعادة الجدول الزمني.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن إخلاء محطة قطارات "جسر لندن"،  بوسط العاصمة البريطانية، حيث تتعامل الشرطة مع "حادث مشبوه".

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تم تحويل القطارات بحيث لا تتوقف في المحطة، وإجلاء الركاب، بعد اكتشاف جسم مشبوه في أحد القطارات.

وقالت شركة قطارات الجنوب البريطانية على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، إن إخلاء المحطة جاء كإجراء احترازي، مضيفة أن الأجهزة الطارئة "تتعامل مع حادث" هناك.

وقال الممثل دانيال كونان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مشاهد غريبة في لندن.. تقوم الشرطة في كل مكان بـ إخلاء المحطة وإجبار الناس على الخروج".

وأضاف الممثل بن ييتس: "ابتعدوا عن محطة جسر لندن.. عالقون في قطار بالخارج حيث عثروا على جسم مشتبه به".

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