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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد القمح بقرية الناصري

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال حصاد القمح ، بحقل إرشادي يطبق نظم الري الحديث بزمام قرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس أيمن شكري عضو مجلس النواب، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد مختار مدير عام التوجيه المائي بري الفيوم، وعدد من المزارعين.

 

وأعرب محافظ الفيوم ، عن سعادته لمشاركة الفلاحين فرحتهم بجني محصول القمح، مشيراً إلى التنسيق بين مديريتي الزراعة والري والبنك الزراعي لتعميم تجربة الري الحديث، وتمويل هذه المشروعات، للتوسع فيها، مما يوفر مياه الري بنسبة 40%، ويحسن الجودة وزيادة الانتاجية المحصولية للفدان بنسبة 30%، فضلاً عن زيادة المساحة المنزرعة الى 15%.

 

وأكد المحافظ ، أن الدولة ملتزمة بكافة أجهزتها بوضع خطة واضحة لتوريد الأقماح بأسعار ثابتة مما يعود بالنفع على الفلاح، موجهاً وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية الري لعقد عدد من الندوات مع المزارعين لنقل تجارب الري الحديث والأثار الإيجابية العائدة على الفلاحين، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة انتاجية الفدان من القمح هذا العام لتصل الى 22 أردباً، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

 

من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، إن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بشتى أنحاء مراكز وقرى المحافظة تبلغ 200 ألف و510 فداناً من إجمالي مساحة المحافظة التي تبلغ 396 ألف و 398 فداناً بنسبة 51% من مساحة الأراضي الزاعية بالفيوم،  بواقع 33 ألف 902 فداناً بمركز الفيوم، و22 ألف و850 فداناً بمركز سنورس، وفي مركز طامية بلغت المساحة المنزرعة 34 ألف و708 فداناً، وفي مركز إطسا 41 ألف فدان، بينما بلغت المساحة بمركز أبشواي 11 ألف و696 فداناً، وبمركز يوسف الصديق 27 ألف و195 فداناً.

 

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الدكتور الدكتور محمد عماد موسم حصاد القمح شكري اصحاب المشروعات

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