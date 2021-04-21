"حتة تانية" لـ روبي تكسر حاجز الـ 27 مليون مشاهدة

حققت أغنية "حته تانيه" لـ روبي، نجاح كبير جداً حيث كسرت حاجز الـ 27 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “جالي بهداوة داوي جرح قديم وجدد .. روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني هوبا .. علم علامة جوة قلبي سابلي بصمة .. بسمه العيون ورسمه الشفايف شايف الحلاوة”



أصل الافندي ده في حته تانية عندي .. مترستأ جوة قلبي وفي قلبي له غلاوة .. مين ده اللي ساوي بينه وبين الناس ده ماس وهما نحاس .. حساس وروحه حلوة زي غنوة رقصة هوبا .. مش ممكن أنسى كل كلمة همسة لمسه .. قلبي جوة وبس هو اللي بحبه وجنبه بحس قوة".



"حته تانيه" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر توما.