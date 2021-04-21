عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مافيش تالت.. طارق العشرى: قمة الدورى بين الأهلى والزمالك

صدى البلد

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش السابق، عن الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم. 
وقال العشري عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن ضغط المباريات، وخوض مباراة في الكأس ومباراة في الدوري وعدم انتظام البطولة الذي جعلنا غير متابعين للدوري بشكل جيد.
وأضاف:" أن المنافسة ستكون بين القطبين الأهلي والزمالك، ولا يوجد منافس ثالث بينهم، خاصة بعد ابتعاد بيراميدز من الصورة تمامًا بعد النتائج السيئة في بطولة الدوري المصري في الفترة الماضية".
وعن مباراة القمة ..أشار إلى أن:" الفريقين كانوا مستعدين للمباراة بشكل جيد، ولكن الأهلي نجح في حصد الثلاث نقاط من الزمالك".

طارق العشري النادي الأهلي نادي الزمالك الدوري المصري بيراميدز الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تلقيح 200 مليون أمريكي ضد كورونا .. بايدن يوجه خطابا مهما لشعبه اليوم

عطل مفاجئ بمحطة المياه في حدائق ٦ أكتوبر

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

صح أم خطأ.. هل يوجد علاقة بين لقاح جونسون وتجلط الدم

علاقة التكميم الدقيق بشهر رمضان والتوقيت الصحيح لممارسة الرياضة.. استشاري يجيب

محلية النواب تطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

أمام أطفاله.. زوج يتخلص من زوجته ويشنقها بماسورة الغاز في بولاق الدكرور .. القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ