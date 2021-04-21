مافيش تالت.. طارق العشرى: قمة الدورى بين الأهلى والزمالك

تحدث طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش السابق، عن الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وقال العشري عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن ضغط المباريات، وخوض مباراة في الكأس ومباراة في الدوري وعدم انتظام البطولة الذي جعلنا غير متابعين للدوري بشكل جيد.

وأضاف:" أن المنافسة ستكون بين القطبين الأهلي والزمالك، ولا يوجد منافس ثالث بينهم، خاصة بعد ابتعاد بيراميدز من الصورة تمامًا بعد النتائج السيئة في بطولة الدوري المصري في الفترة الماضية".

وعن مباراة القمة ..أشار إلى أن:" الفريقين كانوا مستعدين للمباراة بشكل جيد، ولكن الأهلي نجح في حصد الثلاث نقاط من الزمالك".