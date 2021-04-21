محافظ البحيرة يشهد تخريج الدفعة الأولى ببرنامج تدريب الشباب الحرفى

تطوير التعليم الفني في محافظة البحيرة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، احتفالية تخريج الدفعة الأولى ببرنامج تدريب الشباب الحرفى بإجمالى 44 شابا من أبناء مركز أبو حمص ممن تم تدريبهم خلال دورة التدريب الحرفى ( الكهرباء ) لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المحافظة وبالتعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة رؤية حياة وTVET ومديرية الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكثيف الجهود الخاصة بتنمية قدرات أفراد المجتمع في كافة المجالات، حيث تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بمركز شباب بركة غطاس بأبو حمص ضمن إجمالى 200 شاب وفتاة مستهدف تدريبهم بمدن ومراكز المحافظة الجارى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بها فى مجالات الكهرباء السباكة والنجارة والدهانات ومنحهم شنطة المعدات والآلات التي يتم استخدامها في العمل.

وقدم اللواء المحافظ التهنئة للشباب باجتياز التدريب والتأهيل لسوق وتسليهم شنطة معدات كاملة.



مشيرا إلى أن بناء الإنسان ودعم الشباب يعد من أولى اهتمام فخامة الرئيس ومبادرته حياة كريمة التى تسير بخطى ثابتة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

أوضح محافظ البحيرة، أن يسعى البرنامج إلى تأهيل فنيين للعمل بقطاع الإنشاءات وضخ عمالة مدربة قادرة على مواكبة سوق العمل الداخلى والخارج، مشيرًا إلي أن ما تقوم به الدولة حاليا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم وتمكين الشباب والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وكذا تطوير التعليم الفنى لإعداد كوادر لسوق العمل باعتبار أنه قاطرة المستقبل والتنمية.

أكد محافظ البحيرة، على الجهود التى تقوم بها المحافظة لدعم الشباب من خلال إنشاء تجمعات حرفية ودعم الصناعات والمشروعات على أرضها وكذا تقديم التيسيرات والتمويل اللازم لهم من خلال مشروعك الذى وفر اكثر من 23 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى قدم الدعم لما يقرب من 17 ألف مشروع بتكلفة 500 مليون جنيه موجها بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب للحصول على التمويل اللازم للبدء فى مشروعاتهم مقدما الشكر لكافة الجهات المشاركة بالبرنامج.

وكما أشاد كل من الدكتور ماجد بركات المدير التنفيذى لــ TVET، أحمد بشير رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بالجهود التى تقوم بها المحافظة لدعم وتنمية الشباب وتدريبهم، كما قاموا باستعراض برنامج التدريب والمرحلة الأولى التى تمت وما شهدته من تدريب نظرى وعملى لتاهيل الشباب.

واستعرض أحد المتدربين تجربته مع الدورة والتى أهلته لسوق العمل بشكل إيجابى ونقلة كبيرة له ولباقى الشباب المشارك.

الجدير بالذكر أن المحافظة وبالتعاون مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة رؤية حياة وTVET كانت قد قامت بالإعلان عن توفير فرص تشغيل ذاتى للشباب من خلال التدريب و التأهيل لسوق العمل على الحرف الخاصة بمجال الإنشاءات من ستقوم المؤسسة بتدريب وتأهيل الشباب وبناء كوادر فنية ماهرة متخصصة فى قطاع الانشاءات مع تقديم منحة مجانية هدية للمتدربين حقيبة أدوات ومعدات من خلال برامج، وشكل برنامج التدريب الآتي :-

- التدريب على حرفة فنى كهربائى إنشاءات (سلسيون)

- التدريب على حرفة فنى سباك (صحى )

- التدريب على حرفة الدهانات

من خلال مستوى التدريب: (متقدم) ،المدة 15يوم 120 ساعه تدربية شامل التدريب الحرفى والتدريب على ريادة الاعمال

ووفقا للمميزات التالية :-

- التدريب مجاني ( تقديم منحة حقيبة ادوات ومعدات هدية لكل متدرب ).

- فرص تشغيل ذاتى بعد الانتهاء من التدريب والحصول على حقيبة ادوات ومعدات بداية للمشروع صغير.

- الحصول على شهادات معتمدة للمتدربين من مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

- رخصة مزاولة المهنة

شهد الاحتفالية وتكريم الشباب :- الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، الدكتور ابرهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن دائرة ابو حمص وممثلى الجهات المشاركة بالبرنامج.

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تخرج الدفعة الأولى ببرنامج تدريب الشباب الحرفى