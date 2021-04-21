اختبار طبي لـ هشام محمد فى المقاصة

يخضع هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة إلى كشف طبي للاطمئنان على الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمس أمام سيراميكا كليوباترا فى لقاء دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.





وحقق فريق مصر للمقاصة بقيادة مدربه محمد عظيمة الفوز على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 16 لمنافسات كأس مصر.

وجاءت أهداف المقاصة عن طريق هشام محمد فى الدقيقة الأولى، وسجل باسم مرسي الهدف الثانى فى الدقيقة 45 وسجل هدف كوبينا هدف سيراميكا فى الدقيقة 92 ، ليتأهل المقاصة إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، ويصبح الفريق على موعد مع مواجهة الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلى.



ومن المقرر أن يخضع هشام محمد إلى كشف طبي لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه وتشير المؤشرات إلى أن إصابة هشام محمد لن تكون قوية خاصة بعدما فضل المدير الفنى للمقاصة خروجه من الملعب بين شوطى المباراة خوفا من تفاقم الإصابة.