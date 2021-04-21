البنك المركزي : قطاع التكنولوجيا الأمريكي يحقق مكاسب قليلة في مارس الماضي

قال البنك المركزي المصري إن قطاع التكنولوجيا الأمريكي حقق مكاسب قليلة على خلفية ارتفاع عائدات السندات بالسلب على تقييمات الأسهم التكنولوجية.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي حول مؤشرات أداء اسواق المال الدولية عن مارس الماضي، أن أسواق الأسهم ارتفاعات قياسية وسط معدل تذبذب أقل، فيما تراجع كل من الذهب والين الياباني، بسبب التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي وارتفاع الدولار.

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وذكر التقرير أن الجنيه الإسترليني شهد توفقا على اليورو بسبب برنامج التطعيم الأسرع والتوقعات بقرب إعادة فتح الاقتصاد، فيما انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية قوة الدولار، وتراجع اليورو بسبب تأخر عمليات طرح وتوزيع اللقاح في المنطقة.

وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق تشديد مبكر للسياسة النقدية، وتعكس التعاملات التوقع برفع الفائدة مرة واحدة على الأقل في عام 2022 وثلاثة ارتفاعات إضافية بحلول عام 2023 .

وقال التقرير إن المستثمرين انتظروا رد فعل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ردود أفعال فئات الأصول وارتفاع عوائد السندات، ولكن لا يزال معظم مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل معدلات الفائدة قرب الصفر حتى عام 2023 في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس.