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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تنشر صورا من كواليس مسلسل الطاووس

صدى البلد

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت سهر الصايغ في الصور، خلال كواليس مسلسل الطاووس.


شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الطاووس العديد من الأحداث المشوقة حيث حدثت تطورات جديدة في قضية اغتصاب أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ.

 

قام والد كريم، ميدو عادل بالذهاب إلى النيابة للشهادة مع أمنية ضد المغتصبين وذلك بعد وفاة ابنه، كما ذهبت صديقتها للشهادة أيضاً.

 

أمرت النيابة باستدعاء المتهمين والتحقيق معهم، لكن المحامي الخاص بهم استخدم حيلة جديدة وهي شهادة “البار مان” الذي كان متواجدا في مكان الحادث بالشهادة ضد أمنية قائلا إنها كانت تحتسي المشروبات الكحولية.

 

بينما حققت النيابة مع أمنية، وروت تفاصيل الحادث وسط انهيارها.

يشار إلي أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

جمال سليمان اغتصاب مسلسل الطاووس الطاووس سهر الصايغ

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