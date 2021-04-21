نهال عنبر تشيد بدور فرح الزاهد في مسلسل الطاووس

نهال عنبر تشيد بفرح الزاهد

نشرت الفنانة نهال عنبر، مشهد من مسلسل الطاووس و ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و علقت نهال عنبر علي الصورة قائلة :" بجد مشهد رائع من الجميله عبير منير و اللي بجد انبهرت بيها فرح الزاهد "

و تشارك نهال عنبر في مسلسل الطاووس الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.