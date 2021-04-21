أخبار الفن | في ذكرى رحيل مكاوي وجاهين.. قصة صداقتهما وأبرز أعمالهما معا .. وانتحار أشرف عبد الغفور في لحم غزال الحلقة 10 وزواج غادة عبد الرازق

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

في ذكرى رحيل مكاوي وجاهين.. قصة صداقتهما وأبرز أعمالهما معا

رحل الشاعر العملاق صلاح جاهين في 21 إبريل من عام 1986وفي اليوم نفسه من العام 1997 رحل الملحن والموسيقارسيد مكاوي.

الصداقة بين صلاح جاهين وسيد مكاوى بدأت بلقاء على مقهى "النشاط" بحى المنيرة، ففى يومِ ذهب جاهين ليبحث عن المطرب والملحن الذى تُذاع أغنيته فى الراديو دائمًا: "آخر حلاوة ما فيش كدا، ما تيالا يا مسعدة نروح السيدة" إلى أن وجده على المقهى، ومُنذ ذلك اللقاء استمر تعاون الثُنائى الفني فكان جاهين يكتُب ومكاوى يُترجم الكلمات إلى ألحان.

وقد تعاون الملحن والموسيقار الكبير سيد مكاوي مع الشاعر العملاق صلاح جاهين فغنى ولحن له الكثير من رباعيته فضلا عن الأغاني التي كتبها له.

إلهام شاهين عن يوسف الشريف: عنده أفكار غربية وأنا مش من جمهوره

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة، والذى تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدى ، حيث أبدت رأيها خلال الحلقة فى الفنان يوسف الشريف، واصفة إياه بأنه يمتلك الأفكار الغريبة .

وأكدت “الهام شاهين ” أنها ليست من جمهور يوسف الشريف، ولكنه يتمتع بشعبية كبيرة، إلا أنها أرى أنها لديه أفكار غربية فى مجال الفن، لأنه يرفض أن تلمسه أى سيدة داخل المشاهد ، متساءلة ، إذ جسدت دور والدته فى عمل كسف سيحدث ذلك .

لحم غزال الحلقة 10 .. انتحار أشرف عبد الغفور وزواج غادة عبد الرازق

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل "لحم غزال" عددا من الأحداث نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

أخبرت "غزال" غادة عبد الرازق "على مأمون" شريف سلامة بزواجها من "سيد جلال" خالد كمال حتى تصل إلى ابنها.

وذهبت "غزال" إلى والدها " أشرف عبد الغفور وأخبرته أن سبب كل ما يحدث لها.

وشهدت الأحداث زواج "غزال" غادة عبد الرازق" من "سيد جلالة" خالد كمال.

وانتهت أحداث الحلقة الـ 10 بانتحار والد "غزال" أشرف عبد الغفور تاركا لها رسالة.

بسبب فاتورة المستشفى .. عمرو وهبة يسمى مولودته الجديدة بهذا الاسم



كشف الفنان عمرو وهبة ، عن اسم مولودته الجديدة والتى تحمل اسم غالية، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع، حيث دفع بعض متابعيه للتساؤل عن سر اختياره لهذا الاسم.

وقال عمرو وهبة ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : " الناس اللى بتسألنى ليه اخترت اسم غالية... ياجماعه غالية جاى من الغلو نسبه الى فاتورة المستشفى".

قصر النيل الحلقة 9 .. ريهام عبد الغفور تتهم دينا الشربينى بقتل زوجها

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل “قصرالنيل” والتى جاءت تحت اسم أحمر بلون الدم، وقد حملت العديد من الأحداث طلب سعاد “ نارين فرج ” الطلاق من زوجها “أحمد خالد صالح ” إلا أن والدها تدخل فى الأمر وأمرها بالتراجع عن القرار فى الوقت الراهن.

أما عايدة "ريهام عبد الغفور“ فقد حاولت عقد صلح مع كاميليا ”دينا الشربينى“ إلا أن الأخيرة رفضت، وذهبت إلى المقدم ”خالد" لتستنجد به.

وقامت عايدة فى نهاية الحلقة بالذهاب إلى منزل المقدم خالد “ أحمد مجدى ” ، وقالت له إنها تريد الإدلاء بشهادتها في تحقيق رسمى فى مقتل عم زوجها منصور السيوفى “ صبرى فواز ”، حيث أدعت أنها رأت كاميليا تقتله.