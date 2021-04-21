محاضرة بالفيديو للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إقامة محاضرة بالفيديو على لاعبي الفريق الأبيض.

يأتي هذا قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتقام المحاضرة بقاعة المحاضرات الخاصة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أن يستغلها كارتيرون لعرض أخطاء مباراة القمة أمام الأهلي على اللاعبين.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإداري للزمالك تجهيز ملخص لمباراة الزمالك الماضية أمام الأهلي تحتوي على جميع الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، من أجل عرضها عليهم خلال محاضرة اليوم، والعمل على تصحيحها.