لو عاوز تخس في رمضان .. 5 خطوات هامة احرص على اتباعها

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائي التغذية منشور جديد من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وذلك حول الطرق الصحية والسليمة لـ خسارة الوزن في رمضان.

وشملت نصائح الدكتورة سهام سوقية لـ خسارة الوزن في رمضان ما يلي:

‏- ابدأ وجبة الإفطار ببعض حبات من التمر .. و كوب ماء

- تجنب ان تبدأ بوجبة دسمة لان الجسم يكون في حالة امتصاص عالية

- ‏بعد التمر و الماء .. تناول وجبة غنية بالألياف

السلطات أو من الممكن أن تتناول حساء صحي كشوربة الخضار او شوربة الشوفان، وبهذا تملئ معدتك وتلينها أيضا لتجنب الإمساك وتقل كمية أكلك



- اجعل طبقك الرئيسي مطهو بطريقة صحية، وتجنب القلي و الوجبات الدسمة، واستخدم أسلوب الشواء بدل من القلي



- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر فهو أفضل للمعدة و لصحة الجهاز الهضمي و يجنبك الوزن الزائد و يعطيك شعور بالشبع لمدة أطول



- اجعل تروية الماء مستمرة وموزعة بالتساوي من الفطور إلى السحور



- لا تفرط بشرب العصائر الرمضانية فهي غنية بالسكر، وحاول ان تستبدلها بعصائر طبيعية



- لا تتناول طعامك بسرعة امضغ جيدا و تناوله بهدوء حتى تلاحظ مرحلة الشبع و أيضا حتى لا تتعرض لإرتجاع المريء و حتى لا تصاب بالنفخة.



- اعطي نفسك ساعة ونصف الى ساعتين لتكون عملية الهضم اكتملت تقريبا وابدأ برياضة المشي او أي نوع رياضة محبب لك، والرياضة من الأفضل أن تكون بعد الطعام بساعتين وليس على الريق لان الجسم و العضلات بحاجة الى الماء و الغذاء حتى تستطيع حرق الدهون.



- اجعل وجبة السحور خفيفة ولكن مغذية تحتوي على بروتين و ألياف كالبيض و السلطات و الفواكه التي تحتوي على الماء بكمية عالية كالبطيخ و منتجات الحبوب الكاملة ، وجبة من الشوفان مع الحليب او اللبن وبضع تمرات و القليل من البطيخ او موزة على سبيل المثال تعتبر وجبة خفيفة مفيدة تمنحك شعور أطول بالشبع .



