كمامة واحدة لا تكفي.. حالات تجعلك ترتدي كمامتين للحماية من الفيروس

مع وصول الموجة الثانية من عدوى فيروس كورونا إلى البلاد، هناك شعور معين بالذعر المتجدد بين الناس، بشأن أفضل ما يمكنهم فعله للبقاء في أمان، والحفاظ على سلامة الناس من حولهم أيضًا.

من أهم الأشياء الأساسية التي يمكن للناس القيام بها هو البقاء في المنزل. ينصح الأطباء أنه إذا لم يكن البقاء في مكانه خيارًا، فيجب على الأشخاص ارتداء أقنعة كلما خرجوا، لأن هذا غير قابل للتفاوض. ولكن في حين أن قناعًا واحدًا يمكن أن يحمي الأشخاص، فهل يمكن لقناعين تأمينهم؟

القناع المزدوج" هو اتجاه مستمر منذ بضعة أشهر حتى الآن. والدكتور Kirti Sabnis ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى Fortis ، كاليان ، يقول أن القناع المزدوج يعزز الحماية من الفيروس ، و "يقلل من احتمالات انتقال فيروس كورونا والتقاطه ". وتقول: "وفقًا لدراسة حديثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إذا كان الجميع يرتدون أقنعة مزدوجة ، فيمكن تقليل التعرض لـكورونا بنسبة 96.4 في المائة" وفقا لموقع Indianexpress.com

ولكن ما هو التقنيع المزدوج؟

"عندما يرتدي شخص ما قناعًا فوق الآخر ، يُطلق عليه" القناع المزدوج ". يمكن للقناع الخارجي أن يضغط برفق على حواف القناع الداخلي ويخلق إحكامًا أفضل. نظرًا لانتشار الفيروس من خلال قطرات الجهاز التنفسي ، يمكن أن تساعد طبقات القناع في زيادة ترشيحه ، كما توفر الحماية إذا عطس أو سعل شخص من حولك ".

كيف ومتى ترتدي القناع المزدوج؟

ينصح الدكتور Sabnis أنه يمكن للمرء أن يفكر في ارتداء قناع مزدوج عند الخروج في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومواقف الحافلات وأثناء استخدام وسائل النقل العام / المحلي للعمل ، وما إلى ذلك.

قناع من القماش أعلى قناع جراحي أو قناعين من القماش ، أو قناع من القماش على قناع 3 رقائق هو مزيج مثالي.

* يمكن استخدام درع للوجه مع قناع في الأماكن المزدحمة للغاية.

* إذا كان أحد يستخدم قناع N95 ، فتجنب التقنيع المزدوج.

* يمكن تجنب الأقنعة المزدوجة للأطفال.

جرعات التقنيع:

1. اغسل قناع القماش يوميًا بالماء الساخن.

2. ارتدِ كمامة مناسبة - تغطي الأنف والفم والذقن.

3. تجنب تقاسم الأقنعة بين أفراد الأسرة.

4. بعد إزالة أي قناع ، عقم يديك جيدًا.

5. رمي القناع الذي يمكن التخلص منه في حاوية مغطاة.

6. قم بتغيير قناعك وارتدِ قناعًا جديدًا على فترات متكررة.

7. اتبع التباعد الاجتماعي أثناء ارتداء القناع.

نواهي من اخفاء

1. لا تضعي القناع حول العنق أو الذقن.

2. لا ترتدي أقنعة مبللة.

3. لا تلمس القناع كثيرًا.

4. لا تقم بإزالة القناع أثناء التحدث.

5. لا تنزع القناع إذا كان عليك العطس.

6. لا تضع قناعًا على طفل يقل عمره عن سنتين.