نجم الزمالك ينتقد قرار اتحاد الكرة ويطالبه بالتعديل

طلب هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، من اتحاد الكرة المصري، تعديل قرار تولي تدريب المدرب لفريقين في موسم واحد.

وقال يكن عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه لابد على اتحاد الكرة تعديل القرار،على أن يدرب المدرب نادي واحد فقط في الموسم وليس ناديين، موضحًا أنه لم يأخذ حظه في التدريبات بسبب عدم امتلاكه وكيل أعمال في عمله، وأن كل التجارب الذي خاضه كانت بمجهود شخصي.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن معظم المدربين المتواجدة في السوق لم ينجحوا مع فريقهم، مضيفًا أن الناجح هو من يحصد بطولة الدوري المصري فقط.

وتابع:" أن وكيل اللاعبين هو المستفيد فقط من تولي مدربه أكثر من ناد في الموسم الواحد، بسبب الاستفادة المادية منها، سواء في الصفقة أو التعاقد مع لاعبيين تابع للوكيل".

وأوضح:" أن أفضل لاعب في مصر لا يتخطي من 3 لـ 5 ملايين جنيه فقط".