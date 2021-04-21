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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الترويج للمناطق الاثريه والسياحية بالمحافظة

جامعة جنوب الوادى و محافظة قنا تبحثان إعداد دليل للسياحة الدينية والأثرية

اجتماع بجامعة جنوب
اجتماع بجامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

جاء هذا اللقاء على هامش إجتماع اللجنة المشكلة من محافظ قنا و رئيس جامعة جنوب الوادى، لإصدار دليل للسياحة الدينية والأثرية وأعلام محافظة قنا.

 

وأشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إلي أن أهمية هذا الدليل أنه يساهم فى إلقاء الضوء على المعابد الأثرية و المساجد والكنائس الأثرية والشخصيات التى كان لها دور فى تاريخ محافظة قنا.

 

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، على أهمية عرض تصور واضح فى صياغة هذا الدليل بحيث يتناول تعريف أهل قنا بالآثار القنائية والمعالم الأثرية وتعريف السياح الأجانب بالسياحة الأثرية والأماكن التاريخية الموجودة بمحافظة قنا وعرض الصناعات الحرفية و اليدوية وكيفية ترويج منتجات الشباب لهؤلاء السياح خلال زيارتهم للمعالم بمحافظة قنا.

 

من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة و رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة من الأقسام المختلفة وبعض المحققين فى الآثار الاسلامية والقبطية والأثرية لتقديم مقترح عن الأماكن السياحية والأثرية والدينية بمحافظة قنا وتم خلال الإجتماع مناقشة ماتم عرضه من أفكار و رؤى لهذا الكتيب وآلية العمل و أماكن التنفيذ.

 

وأشار الدكتور ماهر على جبر، وكيل أوقاف قنا، إلي أن هذا اللقاء يهدف لإبراز المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية لمحافظة قنا وذلك لإعداد كتيب يتم فية توحيد الجهود المؤسسية والمجتمع المدنى للخروج برؤية واقعية تمثل ثروة قومية وسياحية و إقتصادية وإعلامية تعود بالنفع على مصر عامة ومحافظة قنا خاصة.

اجتماع الدليل الاثري

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قنا جامعة جنوب الوادي دليل اثري كتيب محافظة قنا اسلامية قبطية فرعونية

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