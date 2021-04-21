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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن : الخطيب خد مني فكرة الأكاديمية فى الإسكندرية

صدى البلد

كشف هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب ترشحه في انتخابات نادي الزمالك كعضو وليس على كرسي الرئاسة.

وقال يكن، عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إنه يرغب في الحصول على خبرات كثيرة في مجال العمل الإداري في البدايةن ومن ثم يفكر الترشح على منصب رئاسة الزمالك.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أن هناك أمور داخل نادي الزمالك لم تعجبه، وأنه يرغب في تعديلها في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن السفر الكثير جعلنه يحتك بالفكر الأوروبي.

وتابع: " أن محمود الخطيب أخذ فكرة انشاء الأكاديمية منه، أثناء تواجدهم في الإسكندرية".

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