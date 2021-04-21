مياه قنا: تفعيل خمسة منافذ لتحصيل فواتير الاستهلاك بـ١٦ منطقة

أعلن المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عن إنشاء منافذ تحصيل ثابتة بمواعيد معلنة غير مواعيد العمل الرسمية؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأوضح أن مواعيد العمل بتلك المنافذ خلال شهر رمضان المعظم أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة مساءا حتى الساعة العاشرة مساءا.

ووجه رئيس شركة مياه قنا، بضرورة تواجد المحصلين داخل المنافذ تسهيلا على المواطنين لسداد فواتير استهلاك المياه.

وأشار إلى أنه نم تفعيل 5 منافذ تغطي 16 منطقة هى:

١- المنفذ الاول: ومقره محطة صرف صحى المنشية يخدم مناطق المنشية ١ والمنشية ٢ والمنشية ٣ .

٢- المنفذ الثانى: ومقره محطة صرف صحى مدينة العمال لمناطق مدينة العمال ١ ومدينة العمال ٢ ومدينة العمال ٣ .

٣- المنفذ الثالث: ومقره محطة صرف صحى المعنا لمناطق المعنا ١ والمعنا ٢ والمعنا ٣ .

٤- المنفذ الرابع: ومقره محطة صرف صحى النحال لمناطق النحال والحاكك العسكرى و مصنع المكرونة.

٥- المنفذ الخامس: ومقره محطة صرف صحى الكنوز لمناطق الكنوز ١ والكنوز ٢ والكنوز ٣ و المساكن.