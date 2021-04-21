خبير اقتصادي: مصر بفضل القيادة السياسية تحقق أداء مبهرا

قال الدكتور ماجد عبد العظيم الخبير الاقتصادي، إن تبادل التصريحات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الأوروبي في غاية الأهمية، مضيفا أنه لاشك أن البنك الأوروبي شريك في عملية التنمية في مصر.

وأضاف في مدخلة هاتفية لبرنامج أحداث اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنها تشير لتحسن أداء الاقتصاد المصري بل حقق نتائج مبهرة للعالم كله في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى ان مصر تتعاون مع البنك الأوروبي طيلة خمس سنوات في جانبي اقتصادي واجتماعي.

وتابع أنه مصر بفضل الله تعالي والقيادة السياسية تحقق اداء مبهر بشهادات ليس بها أي نوع من التحيز وانخفاض معدلات البطالة والتضخم وفي كل المجالات والخدمات

فيما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

