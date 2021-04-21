عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة رمضان والسعيد.. بيراميدز يقترب من التأهل برفقة الرجاء البيضاوي

صدى البلد

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا خارج الديار علي حساب نكانا الزامبي ، بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاديوم فى الجولة الـ الخامسة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

 

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 78 عن طريق عبدالله السعيد ، بعد عدة تمريرات سريعة بين لاعبي بيراميدز مرر رمضان صبحي الكرة لعبد الله السعيد المنطلق داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير الكرة بقوة لتمر الكرة من على يمين الحارس داخل الشباك.

وبهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 9 نقاط فى المجموعة الرابعه ، بينما تجمد فريق نكانا الزامبي فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط .

وأرسل شريف إكرامي ، تمريرة طولية وصلت لمحمد فاروق داخلل منطقة الجزاء وحولها الأخير برأسية ولككن اصطدمت بالقائم فى الدقيقة 10 .

 

وفي الدقيقة 29 ، أرسل عبد الله السعيد تمريرة ساقطة لإريك تراوري داخل منطقة الجزاء وحاول الأخير تسديد الكرة من فوق الحارس مابولانجا ولكن أمسك بها الحارس بثبات.

 

كما أرسل محمد فاروق تمريرة رائعة من على يمين منطقة الجزاء وصلت لرمضان صبحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يستطع الأخير التعامل معها لتصل للحارس فى الدقيقة 32 .


كما أرسل عبد الله السعيد، الكرة داخل منطقة الجزاء وصلت لأحمد أيمن منصور على القائم الثاني الذي سددها مباشرة ولكن خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

تراوري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لرمضان صبحي الذي سدد الكرة مباشرة ولكن في نفس مكان تواجد الحارس الذي أمسك بها بثبات.

وحقق فريق الرجاء البيضاوي فوزا مستحقا علي نامونجو تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ 16 من منافسات الكونفدرالية الافريقية .

ترشيحاتنا

الأردن.. 3209 إصابة بكورونا و57 وفاة خلال 24 ساعة

المجلس الأعلى للإعلام يجهز مفاجأة سارة لـ شباب الصحفيين والإعلاميين

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على ناكانا فى الكونفدرالية

دراسة تحذر .. لقاح كورونا يصيبك بـ الهربس

وزيرة الصحة: انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا بين الأطقم الطبية

أول تعليق من سهر الصايغ على قرار حفظ الشكاوى المقدمة ضد الطاووس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بشدة وحسم وتطبيق فوري .. توجيه جديد من الحكومة ضد المخالفين لإجراءات كورونا

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ