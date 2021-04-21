بقيادة رمضان والسعيد.. بيراميدز يقترب من التأهل برفقة الرجاء البيضاوي

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا خارج الديار علي حساب نكانا الزامبي ، بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاديوم فى الجولة الـ الخامسة بدور المجموعات، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 78 عن طريق عبدالله السعيد ، بعد عدة تمريرات سريعة بين لاعبي بيراميدز مرر رمضان صبحي الكرة لعبد الله السعيد المنطلق داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير الكرة بقوة لتمر الكرة من على يمين الحارس داخل الشباك.

وبهذا الفوز يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 9 نقاط فى المجموعة الرابعه ، بينما تجمد فريق نكانا الزامبي فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط .

وأرسل شريف إكرامي ، تمريرة طولية وصلت لمحمد فاروق داخلل منطقة الجزاء وحولها الأخير برأسية ولككن اصطدمت بالقائم فى الدقيقة 10 .

وفي الدقيقة 29 ، أرسل عبد الله السعيد تمريرة ساقطة لإريك تراوري داخل منطقة الجزاء وحاول الأخير تسديد الكرة من فوق الحارس مابولانجا ولكن أمسك بها الحارس بثبات.

كما أرسل محمد فاروق تمريرة رائعة من على يمين منطقة الجزاء وصلت لرمضان صبحي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يستطع الأخير التعامل معها لتصل للحارس فى الدقيقة 32 .



كما أرسل عبد الله السعيد، الكرة داخل منطقة الجزاء وصلت لأحمد أيمن منصور على القائم الثاني الذي سددها مباشرة ولكن خارج الملعب فى الدقيقة 37 .

تراوري توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لرمضان صبحي الذي سدد الكرة مباشرة ولكن في نفس مكان تواجد الحارس الذي أمسك بها بثبات.

وحقق فريق الرجاء البيضاوي فوزا مستحقا علي نامونجو تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل رسميا لدور الـ 16 من منافسات الكونفدرالية الافريقية .