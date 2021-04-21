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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القصبى والمستشار السياسى لأوزبكستان يبحثان تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية

سفير السياحة لدولة
سفير السياحة لدولة أوزبكستان

أكد رئيس لجنة تضامن النواب  ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية  الدكتور عبد الهادى القصبى على أهمية زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة أوزبكستان ولقائه بنظيره الاوزباكستانى  شوكت ميرضيايف فى  عام ٢٠١٨  حيث تم توقيع  ١١ اتفاقية خلال تلك الزيارة  فى العديد من المجالات  مشددا على أهمية  تفعيل تلك الاتفاقيات التى تصب فى مصلحة  العلاقة بين البلدين والعمل على توسعها مستقبلا.

 

وأكد على عمق العلاقة  بين الدولتين منذ عام  1991 حيث أعلنت مصر تأييدها لاستقلال أوزبكستان   جاء ذلك خلال استقبال القصبى للمستشار السياسى لسفارة. أوزبكستان بالقاهرة لطف الدين خوجاييف  صرح بذلك المستشار الاعلامى للقصبى أحمد قنديل.

 

وأضاف قنديل أن  القصبى أوضح  أنه عقب زيارته لأوزبكستان  سعى إلى زيادة المنح الطلابية من أوزبكستان إلى القاهرة بالإضافة إلى حرصه خلال تلك الزيارة السابقة على  فتح خطوط مباشرة بين البلدين وفى عام ٢٠١٩ حضرت مؤتمر لتنشيط السياحة وتحدثت فى هذا المؤتمر عن الكنوز الموجودة فى أوزباكستان وماتتضمنه من ثقافة إنسانية كما تحدثت عن كبار العلماء هناك مشيرا إلى أن  إحياء التراث هو إحياء للحضارة والقيم الإنسانية وهذه مسألة مهمة لأنها من منابع الخير ولو سلطت الضوء على الكم الهائل من العلوم الإنسانية فى أوزبكستان  وهذا عنصر جذب  لتنشيط السياحة هناك ولذلك سوف نسعى إلى تنسيق لقاء يضم  المهتمين لأمور السياحة موضحا أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريا ودينيا وأعتقد أن المناخ مهيأ بين البلدين بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي وتم توقيع أكثر من اتفاقية بين البلدين ونحتاج بذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين .
 
وأوضح القصبى أنه التقى السفير الاوزباكستانى السابق أبيك عارف عثمانوف  عدة مرات منها فى مايو ٢٠١٨ و وفى مارس ٢٠١٩ مرتين  وقبل رحيله  فى ديسمبر ٢٠١٢  وتحدثنا  خلال تلك اللقاءات عن إنشاء جمعية صداقة بين البرلمان المصرى والاوزباكستانى  ولكن كان فى نهاية الفصل التشريعي وحدثت انتخابات جديدة ومجلس جديد  مع أزمة كورونا أدت الى تأجيل البت فيها ونحتاج لتنشيط جمعية الصداقة من جديد وننتظر تفعيلها  بتشكيل العلاقات البرلمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ودفعها الى الامام وزيادتها مستقبلا.

 

وأختتم القصبى تصريحاته عن التصوف فى مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية مشيرا إلى أنه قائم على التسامح وقبول الآخر ويدعو إلى الرحمة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا أن لدينا  ٧٨ طريقة ومايزيد عن  ١٥ مليون متصوف.


ومن جانبه أكد لطف الدين خوجاييف المستشار السياسى لسفارة أوزبكستان بالقاهرة  أن هناك علاقات استراتيجية بين البلدين ونسعى إلى تبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال هذا العام لتعزيز التعاون  كما لدينا تواصل بين اللجان الحكومية بين البلدين وتبادل المشاورات السياسية فى طشقند بالإضافة إلى فتح أفاق التعاون فى المجال الدينى حيث أن لدينا علاقات وثيقة مع الأزهر الشريف  و نسعى إلى مواصلة التعاون المشترك وخاصة فى الفعاليات المقبلة لدولة أوزبكستان 

وأوضح المستشار السياسى لسفارة أوزبكستان أن الرحلات تطورت وأصبحت هناك رحلة واحدة فى الأسبوع وهناك رحلتان  إلى شرم الشيخ والغردقة عبر  الخطوط الجوية الاوزباكستانية ونسعى لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية وخاصة السياحة الدينية من خلال التواصل مع كافة الشركات المتخصصة بالقاهرة لتشجيع السياحة المصرية لدينا موضحا نسعى إلى تأسيس جمعية الصداقة فى أقرب وقت و تنشيطها  وتبادل الزيارات وعن أزمة كورونا أوضح أنه بالفعل  بدأنا بتطعيم  الآلاف من المواطنين على رأسهم كبار السن وتعتمد على لقاحين صينى وروسى وبدأنا فى تصنيع لقاحين وتم إرسال ملفاتهما إلى منظمة الصحة العالمية لاعتمادها.

 

وفى نهاية الزيارة قام كلا من القصبى ومستشار السفارة بتبادل الهدايا التذكارية

أوزبكستان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة أوزبكستان

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