إختيار وكيل جديد لسيارات مازيراتي في السعودية

وكيل جديد لسيارات مازيراتي في السعودية

أعلنت شركة مازيراتي عملاق صناعة السيارات الإيطالية الفاخرة عن تعيين شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة وكيلاً جديداً ومستورداً رسمياً لها في المملكة العربية السعودية.

وقال مدير عام مازيراتي الشرق الأوسط وأفريقيا دومينيكو لا مارتي : نحن مسرورون للترحيب بالتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة في عائلة مازيراتي، ونتطلّع للعمل معاً لإطلاق عصر مازيراتي الجديد وكلنا ثقة بدور شريكنا الجديد في مساعدتنا على مواصلة مسيرة النجاح المتميزة لعلامتنا في المملكة العربية السعودية وأتوجه بالشكر لفريق فاست أوتو تكنيك، لدورهم في ترسيخ مكانة مازيراتي في السعودية عبر تمثيلها المتميز على مدار العقدين الماضيين .

وتعتبر التوكيلات العالمية للسيارات واحدة من أكبر شبكات الوكلاء مع 30 فرعاً في 18 مدينة بالمملكة العربية السعودية

ونجحت الشركة في بناء سمعة متميزة نظراً لارتفاع مستوى الخدمات التي يحظى بها العملاء، والالتزام بتعهدات العروض التي تقدمت بها .

ومن المقرر افتتاح صالات ومنشآت الخدمة الجديدة والمؤقتة في الربع الثاني من عام 2021. ليقع معرض ومركز خدمات مازيراتي الرياض على طريق خريص، بينما ستقع صالة مازيراتي جدة على شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في الخالدية، ومركز خدمات مازيراتي جدة في حي النعيم على طريق المدينة.

وستستعرض الصالتان أحدث سيارات مازيراتي من جيبلي هايبرد وتروفيو، إضافة إلى MC20 الرياضية الخارقة الأولى من نوعها للعلامة في نهاية العام. ومازالت المرافق وصالات العرض الدائمة قيد الإنشاء حالياً، وفق تصاميم تنسجم مع هوية مازيراتي ومن المقرر افتتاحها في النصف الثاني من عام 2021.