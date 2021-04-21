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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تطالب الصين بسرعة توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، "لياو لى تشيانج"، سفير الصين بالقاهرة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

 

ونقل رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى سفير الصين شكر الحكومة المصرية للجانب الصينى على الدعم الذى قدمته الصين لمصر للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لا سيما ما يخص جرعات اللقاح التى تلقتها مصر كهدية من الصين، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على الصين التى تربطها علاقات تعاون وإخاء مع مصر منذ عقود.

 

وأثنى رئيس الوزراء على الاتفاقيتين الموقعتين اليوم مع شركة سينوفاك، لتصنيع اللقاحات فى مصر من خلال شركة فاكسيرا، واصفاً الاتفاق بأنه مهم جداً، ويمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا محلياً .

 

كما أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع فى أسرع وقت ممكن.

 

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لسرعة تلقى دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات مع شركة سينوفارم، والتى تصل إلى ٤٠ مليون جرعة، حتى يتسنى التوسع فى عملية التطعيم.

 

من جانبه، وعد السفير الصينى بالقيام بما يلزم من أجل المساعدة فى سرعة توريد دفعات كبيرة من لقاح سينوفارم، من الكمية التى تعاقدت عليها مصر، مؤكداً تقدير الصين البالغ لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وكذا فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس تشى جين بينج.

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