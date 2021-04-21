رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بإجراءات عزل كورونا بمستشفي المبرة بورسعيد

أشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالخدمات الطبية المقدمة والإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفى المبرة التابعة للهيئة ببورسعيد لعزل وعلاج حالات إصابة فيروس كورونا.

جاء ذلك ضمن زيارات الدكتور أحمد السبكي اليوم إلى محافظة بورسعيد، والتي بدأت بتدشين عمل وحدة الكاب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وتلاها تفقد سير العمل والأعمال الإنشائية بمبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ثم متابعة استعدادات تشغيل مستشفى 30 يونيو خلال الشهر الجاري لتوفير الخدمات الصحية لأبناء جنوب محافظة بورسعيد، والذي رافقه خلالها اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إلى تخصيص مستشفى المبرة التابعة للهيئة ببورسعيد لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، بطاقة استيعابية 24 سرير داخلي للعزل و 25 عناية مركزة للحالات المصابة.

وأضافت الهيئة، أنه شملت الجولة التفقدية اليوم بالمستشفى الاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية لحماية الأطقم الطبية وجميع العاملين من الإصابة، بالإضافة إلى مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية لعلاج حالات عزل حالات الإصابة بالفيروس.

هذا، وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قامت باتخاذ عدة إجراءات احترازية وتدابير وقائية داخل منشآتها الصحية فور انتشار فيروس كورونا ببعض دول العالم في ديسمبر 2019، شملت إقامة خيام طبية للفرز المبدئي للمترددين على المنشآت الصحية قبل دخول المنشآة، وتخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغيرالمصابين، وتفعيل خدمة الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية من خلال الاتصال بالكول سنتر 15344، بالإضافة إلى إطلاق خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد عن طريق تطبيق البالطو، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والتي تضمن حماية المترددين والأطقم الطبية والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19".