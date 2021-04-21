بدون مكياج .. هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت هبة مجدي في الصورة بإطلالة ناعمة بدون مكياج، وشعرها الناعم المنسدل علي الاكتاف.

وطرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، مؤخرا أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد الذي سيطرحه خلال الفترة المقبلة.

وعن ظهورها بالكليب قال: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودا أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجة أعبر بيها عن حبي لهبة".