عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج .. هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت هبة مجدي في الصورة بإطلالة ناعمة بدون مكياج، وشعرها الناعم المنسدل علي الاكتاف.

وطرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، مؤخرا أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، وهي أغنية من مشروع الأغاني الجديد الذي سيطرحه خلال الفترة المقبلة.      

وعن ظهورها بالكليب قال: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودا أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجة أعبر بيها عن حبي لهبة".

 

هبه مجدى انستجرام أغنية Instagram محمد محسن

ترشيحاتنا

الأردن.. 3209 إصابة بكورونا و57 وفاة خلال 24 ساعة

المجلس الأعلى للإعلام يجهز مفاجأة سارة لـ شباب الصحفيين والإعلاميين

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على ناكانا فى الكونفدرالية

دراسة تحذر .. لقاح كورونا يصيبك بـ الهربس

وزيرة الصحة: انخفاض الإصابات والوفيات بكورونا بين الأطقم الطبية

أول تعليق من سهر الصايغ على قرار حفظ الشكاوى المقدمة ضد الطاووس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

بشدة وحسم وتطبيق فوري .. توجيه جديد من الحكومة ضد المخالفين لإجراءات كورونا

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

بالاسماء.. قرار جمهوري بالعفو عن العقوبة الاصلية لـ ١٦٨٦ محكوما عليهم

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

الغيابات تضرب موقعة الأهلى وسموحة فى الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ