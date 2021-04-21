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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صندوق تحيا مصر: توزيع 35500 وجبة جاهزة يوميا لإفطار الصائمين في 16 محافظة

صدى البلد

تواصل قوافل صندوق تحيا مصر لليوم التاسع على التوالي توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

واستقبل اليوم محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة ، قافلة أبواب الخير وتتضمن 96 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 9 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 8 آلاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة ومؤسسة أشرقت.

 

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 320 ألف أسرة في 17 محافظة هي: “شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر"، ومن المزمع الاستمرار في عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن “4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح”، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

 

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة تقوم أيضا بتوفير 35500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة يوميا، منها 1500 وجبة إفطار في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا، وذلك بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة.

 

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان ، وشمال سيناء.

 

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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شمال سيناء رمضان صندوق تحيا مصر العمالة غير المنتظمة كورونا المستجد تحيا مصر وزارة التضامن

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