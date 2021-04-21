نصيحة أيمن يونس للمنتخب الأوليمبى بعد وقوعه فى مجموعة الموت بأولمبياد طوكيو

علق أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على وقوع منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة الموت بجانب اسبانيا والارجنتين وأستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

وقال يونس عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن مجموعة المنتخب المصري مرعبة على أرض الواقع، ولكم من الممكن أن تكون سهلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أنه لابد أن يخوض المنتخب المصري مباريات ودية مع البرازيل قبل اولمبياد طوكيو.

مواعيد البطولة

وستنطلق البطولة فى شهر يوليو المقبل ويعرض موقع صدى البلد موعد المباريات

الخميس 22 يوليو: مصر وإسبانيا 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة

الاحد 25 يوليو: مصر والأرجنتين 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

الاربعاء 28 يوليو: مصر وأستراليا الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

وجاءت قرعة أولمبياد طوكيو كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - المكسيك - جنوب إفريقيا - فرنسا

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - هندوراس - نيوزلاند - رومانيا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - إسبانيا - مصر - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية