إصابة ٧ أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بطريق السويس- القاهرة

أصيب ٧ أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بيجو، اليوم الاربعاء، بطريق السويس - القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وكان اللواء محمد الألفي، قد تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب رقم " ط ف و ٣٤٩٢" بطريق السويس - القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس بتوجيه سيارات الاسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، ان المصابين تم استقبلهم بقسم الطوارئ بمستشفى العام، لافتا ان أغلب الاصابات عبارة عن كدمات وسحجات و كسر.

وأضاف المصدر، ان اسماء المصابين هم عزت محمد عبدالله 65سنه

كسر بالزارع الايمن غريب عبدالغني محمد39سنه اشتباه كسر بالزراع الايمن ،زينب النبوي احمد 33سنه،كدمات وسحجات ،بسنت حامد حسن 21سنه اشتباه كسر عمود فقري،هدي عبدالرحمن علي 56سنه جروح بالوجه وكدمات ،محمود بيومي حنفي 50سنه ،اشتباه كسر بالضلوع ،علم الدين محمد سامي 45سنه ،اشتباه كسر بالزراع الايسر.