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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري، بمناسبة  ذكرى ملحمة العاشر من رمضان.


وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تلك الذكرى ستظل مبعث اعتزاز و فخر  للشعب المصري العظيم، راجين من الله  أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

 

من جهته قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه.

 

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم، إلى أنه تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

 

على صعيد أخر نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

 

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.

 

ورحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، ووجه لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا إن احتفالية اليوم لتسليم المواقع والقنوات الفضائية التي وفقت أوضاعها، شهادات اكتمال الترخيص مثلما حدث الأسبوع الماضي في احتفالية الهيئة الوطنية للصحافة وتم تسليم معظم الإصدارات القومية شهادات الترخيص.

 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري لعب ومازال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوي للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

 

وأضاف أن ترخيص الوسائل الإعلامية سواء المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصحف هي عملية تنظيم قانونية، غرضها حماية جميع أطراف العملية الإعلامية، وليس التقييد، مطالبا جميع الكيانات الإعلامية بالمبادرة بتوفيق أوضاعها، قائلا: "نرحب بجميع الكيانات الإعلامية المصرية والعربية والأجنبية الراغبة في العمل بمصر ونعمل على تقديم جميع التسهيلات اللأزمة".

 

وأوضح أن المجلس يهدف إلى استمرار اللقاءات مع الوسائل الإعلامية المختلفة، وكذلك مع الوزراء والمسئولين كونها لقاءات هادفة للغاية، مضيفا أن المجلس عقد ما يقارب من 15 لقاء مع مسئولين ووزراء وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا المصرية الهامة، مثل قضية سد النهضة، مؤكدًا أنه أصبح هناك جسر تواصل بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار من خلال تلك اللقاءات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العاشر من رمضان الطاووس

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