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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صوت عذب وحنجرة ذهبية.. حورية تبدع في تقديم الأناشيد والابتهالات الدينية.. فيديو

حورية تبدع في تقديم
حورية تبدع في تقديم الأناشيد والابتهالات الدينية

بصوت عذب وحنجرة ذهبية تبدع حورية برعي، صاحبة الـ 18 عاماً والطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر في تقديم أناشيد وابتهالات دينية تطرب آذان السامعين الذين باتوا يصفونها بأنها: "صوت يعانق السماء" و"صاحبة حنجزة ذهبية".

 

توضح "حورية" لموقع "صدى البلد" أن والدتها هي من اكتشفت موهبتها منذ إن كانت طفلة في السادسة من عمرها تقرأ آيات القرآن الكريم بصوت جميل ومميز عن باقي أقرانها فلم تتوان عائلتها في دعمها ولو للحظة واحدة بكل السبل والإمكانات المتاحة حتي بدأت تشارك في حفلات داخل مدرستها أو خارجها.

 

وتضيف "حورية" ابنة قرية طحلة بردين التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أنها تركز على الإنشاد الديني خاصة مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم- ومدح الوطن أيضًا من خلال مشاركتها بين الحين والآخر في حفلات بقصر ثقافة قريتها وجهات عديدة مثل: "المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وغيرهما".

وتؤكد "حورية" دعم والديها الكامل لها فوالدتها أمانى الشحات ساعدتها على حفظ القرآن الكريم وختمه كما تحفزها على الاستماع لكبار المنشدين من الجيل الذهبي، أمثال: "الشيخ النقشبندى، والشيخ على محمود، ومن الجيل الحالي المنشد محمد طارق"، أما والدها السيد البرعى فدائماً ما يتفرغ لها ويصطحبها في أي دورات تعليمية أو مسابقات أو حفلات لها".

 

وتحلم "حورية" ببناء أكاديمية تعلم الابتهالات والإنشاد الديني في المستقبل وأن تغرس حب النبي- صلي الله عليه وسلم- في قلوب الأطفال بأناشيد المديح وكذلك توصيل حب النبي للعالم كله بأن تكون منشدة معروفة ومحبوبة في الوطن العربي والعالم كله -بمشيئة الله-".

الأزهر القران الكريم الوطن العربي الإبتهالات الدينية وزارة الشباب والرياضة موقع صدى البلد الشيخ النقشبندي الأناشيد الدينية شهر رمضان

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