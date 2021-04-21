خالد الجندى: المؤمن لا يقبل بسلب حقه.. ولا يعفو وهو ضعيف..فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، حيث وجد مضايقات في مكة وصلت إلى درجة محاولات القتل، كما أنه هو والصحابة تركوا اموالهم وديارهم وبيوتهم واموالهم، واستولت قريش على هذه الأموال.



وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المؤمن ليس ضعيف ولا يقبل الدنية من الأمر او يكون حقه مسلوب ، فهناك عفو صادق وعفو كاذب، والعفو الصادق أن تكون قادر على عدوك ولكن اذا لم تكن قادر عليه يكون عفو كاذب وغير مقبول وغير صحيح.



ولفت الجندى، إن الرسول وجد في منامه قبل معركة بدر أن الكفار الذين جاءوا لقتال المسلمين قليلين وذلك على عكس الحقيقة، فالله عزل وجل هو ما جعله يرى هذا في منامه، كى يزرع الرسول القوة والحماس في نفس أصحابه، حيث إن الرسول كان أحرص الناس على نفوس أصحابه ولا يرضى لهم الضرر.

