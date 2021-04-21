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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبو اليزيد تعرف على حلمها الذى لم يتحقق وعمرها الحقيقى

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد تريند جوجل بعد تالقها فى مسلسل “الاختيار 2”  والذى يعرض حاليا ضمن السابق الرمضانى الحالى، حيث تقدم دور فتاة تقع فى حب يوسف “أحمد مكى”. 

 

وخطف المشهد الذى جمع بينها والفنان أحمد مكى الانظار والذى يقرر أن يطلب الارتباط منها بعد معرفته بوجود شخص آخر يرغب فى الزواج منها. 

 

فى التقرير التالى نرصد ابرز المعلومات عن أسماء أبو اليزيد حبيبة أحمد مكى فى مسلسل الاختيار 2. 

اسماء أبو اليزيد 

كل ما تريد معرفته عن أسماء أبو اليزيد 

أسماء أبو اليزيد مواليد 10 يوليو 1990. 

تعد أسماء أبو اليزيد خريجة كلية الفنون الجميلة قسم الرسوم المتحركة والدعاية والإعلان. 

تحب أسماء أبو اليزيد الفن والتمثيل والغناء، وفي المرحلة الجامعية اشتركت في أتيليه المسرح ، وبعد التخرج التحقت بفرقة مسرحية مستقلة بقيادة المخرج شادي الدالي. 

أسماء أبو اليزيد 

وقدمت أسماء أبو اليزيد عديد من العروض ، وشاركت أيضًا في عمل مسرحي بعنوان أوبريت الدرافيل من كتابة الفنان خالد الصاوي حاز على إعجاب الجمهور. 

شاركت أسماء أبو اليزيد فى عدد كبير من العروض المسرحية ، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016، كما لفتت اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية “تقى” في مسلسل (هذا المساء).

قدمت أسماء أبو اليزيد أدوارا لفتت من خلالها الأنظار فى مسلسلات “هذا المساء" كما شاركت فى مسلسل “أنا شهيرة.. انا الخائن” و"هوجان" وأخير قبل العرض الرمضانى شاكرت فى مسلسل “الانسة فرح”. 

عاشت أسماء أبو اليزيد حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدها فى 2020. 

أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها من أحدث ظهور

بعد الحلقة الثامنة.. "الاختيار 2" يتصدر ترند جوجل

انطلقت أسماء أبو اليزيد لعالم التمثيل عام 2011 حتى الأن، كان حلمها في الحياة ان تقف امام النجم الراحل احمد زكي في عمل فني لكن الحلم لم يتحقق بعد وفاته.

تحب أسماء أبو اليزيد الظهور بإطلالات مختلفة حيث ترتدى ملابس راقية ولا تفضل أثارة الجدل من خلال إطلالتها. 

خرجت بعض الأقاويل حول إرتباط أسماء أبو اليزيد والفنان احمد داود وذلك بعد ظهورها بفستان الفرح والبدلة فى احد مشاهد مسلسل “هذا المساء”. ولكن تم نفى الامر سريعا. 

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