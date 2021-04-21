توسع في الأنشطة الطلابية بالجامعات.. بطولة لـ السنوكر ودورة الصداقة لكرة القدم للمعاهد المصرية.. والاتحاد الرياضي يؤكد: ظهور كورونا ضاعف أهمية ممارسة النشاطات داخل المجتمع

الاتحاد الرياضي للجامعات..

يعلن إقامة بطولة الجامعات المصرية لـ السنوكر

اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإطلاق مبادرة حرم جامعي صحي

ظهور كورونا ضاعف أهمية الرياضة داخل المجتمع

بدء دورة الصداقة لكرة القدم للمعاهد المصرية

تشهد الأنشطة الرياضية بالجامعات اهتماما واسعا من قبل الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة التعليم العالي، اللذين يحرصان على تقديم العديد من المبادرات للطلاب مقدرين حجم وأهمية الرياضة في المجتمع.

بطولة الجامعات المصرية للسنوكر

وفي ذلك السياق أقيمت بطولة السنوكر للجامعات والمعاهد برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة نخبة من الحكام الدوليين للبليارد.

وينظم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات نهائى بطولة السنوكر للجامعات والمعاهد المصرية للمرة الثانية فى تاريخ الرياضة الجامعية المصرية، وذلك بمشاركة 38 طالبا من 8 جامعات على صالة النادى الاجتماعي لشركة السويس لتصنيع البترول.

ندوة حول الرياضة الجامعية والتنمية المستدامة

بينما قال الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الرياضة دورها مهم ليس على مستوى الدول فقط بل عالميا، مشيرا إلى أنه عن التحدث عن أهمية الرياضة يكفي القول بأن الرياضة أحد الأسباب الرئيسية في عودة العلاقة بين أمريكا والصين.

وأضاف حسانين أن الرياضة قد تؤدي إلى توقيع عقوبات على الكثير لما لها من أهمية وارتباط بالإجراءات السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أنها قضية أمن قومي.

وأشار إلى أنه بعد ظهور كورونا تضاعفت اهمية الرياضة داخل المجتمع فقد اصبحت تواجه مشاكل المجتمع وتعمل على إحداث عملية توازن اجتماعي وسياسي واقتصادي موازٍ لـ كورونا وذلك ما نركز عليه خلال الفترة القادمة.

وأكد حسانين على أهمية استمرار النشاط الرياضي الجامعي من خلال المسابقات التي ينظمها الاتحاد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

وقال الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات إنه بعد ظهور كورونا تضاعفت اهمية الرياضة داخل المجتمع فقد اصبحت تواجه مشاكل المجتمع وتعمل على إحداث عملية توازن اجتماعي وسياسي واقتصادي موازي لعملية الكورونا وذلك ما نركز عليه خلال الفترة القادمة.

وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار والذي أكد في كلمته، أهمية الرياضة في الجامعات وضرورة عودة الرياضة بالتوازي مع عودة الدراسة للجامعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، مشيدًا بالمسابقات الرياضية الإلكترونية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا.

وتبني الوزير فكرة تنظيم دورات رمضانية كفرصة لعودة النشاط الرياضي بالجامعات خاصة في ظل توافر البنية التحتية لتنظيم تلك الدورات في شتى المسابقات.

وقام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بافتتاح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمقره الكائن بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبدأت مراسم الحفل بافتتاح مبنى الاتحاد بعد التجديد والتطوير، وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وافتتاح مقر اتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

وثمن الوزير خلال كلمته الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ومن جانبه عبر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم مسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيو سمارت للتخطيط والإدارة وتنمية المشروعات لدمج برنامج التأهيل الرياضي الخاص (التأهيل الكامل الرياضي لصناعة البطل الأوليمبي) والإكتشاف المبكر للرياضيين وتأهيلهم لصناعة البطل الأوليمبي.

بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى بدورة الشهيد الرفاعي

وفي بداية أبريل أقيمت بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوي بدورة الشهيد الرفاعي الدورة رقم ٤٨، وشارك بالبطولة عدد (٤٠) جامعة مصرية حكومية وخاصة ومعاهد عليا من طلبة وطالبات وذوي الهمم وقام وزيري الشباب والرياضة المصري والجنوب سوداني بتسليم الميداليات للطلبة والطالبات الفائزين بالبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني عن سعادتة البالغه لمستوي المنافسة والبطولة بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية وذوي الهمم.



دورة الصداقة لكرة القدم للمعاهد المصرية

وأقيمت دورة الصداقة لكرة القدم للمعاهد المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وانتهت المباراة بضربات الجزاء بفوز المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنتيجة ٤/٥ حيث أقيمت المباراة علي ملعب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي.