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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز المشروعات للافتتاح في أعياد تحرير سيناء

اجتماع للتأكيد علي
اجتماع للتأكيد علي المشروعات المقرر افتتاحها في اعياد سيناء

عقدت محافظة شمال سيناء ،اجتماعا تنفيذيا مساء اليوم الأربعاء ، للتأكيد على المشروعات الجديدة التى سيتم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها خلال ذكري الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين  لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.


عقد الاجتماع برئاسة هشام الخولى نائب المحافظ ، وبحضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ورؤساء القطاعات الأجهزة ومديرى مديريات الخدمات والمرافق المختلفة على مستوى المحافظة .. حيث استعرض كل منهم مشروعات الافتتاح المقررة بهذه المناسبة .


وأعلن هشام الخولى نائب المحافظ، أن المشروعات فى مختلف المجالات وموزعة على مراكز ومدن المحافظة ، وفى مقدمتها مرافق الخدمات والبنية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين فى كافة المجالات .. مشيرا الى تجهيز واعداد المشروعات لآداء دورها فى خدمة المواطنين منذ افتتاحها فى المواعيد المحددة لها ، مع جاهزيتها لتقديم الخدمات المنوطة بها الى المواطنين .

افتتاح سوق الجملة:

وأكد ، على إعادة افتتاح المنطقة الصناعية بالعريش وبدء عمل جميع الورش الحرفية .. الى جانب افتتاح سوق الجملة الجديد غرب العريش ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى .. ونوه إلى ضرورة الاستفادة من المشروعات الجديدة بآداء دورها ، وأن تكون معبرة عن فرحة المواطنين بهذه المناسبة ، وأن يتم تمثيل جميع فئات المواطنين من مشايخ ورموز شعبية ونيابية فى الاحتفالات .


ومن جانبه .. أكد المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء على اعداد وتجهيز المشروعات للاقتتاح وفقا للمواعيد المحددة ، ومن بينها : عدد 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها والمبنى التكنولوجى بديوان عام المحافظة و3 دور مناسبات بالقرى .


وعرض المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء موقف محطتى تحلية المياه بقريتى القسيمة والريد بوسط سيناء لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية .. مشيرا الى تشغيل المحطات الجديدة فى وسط سيناء بالطاقة الشمسية .


وأشار علاء الدين سمرى الى جاهزية سوق الجملة الجديد للافتتاح بعد تزويده بكافة المرافق الخدمية ، وكذا توفير حصص اضافية من الوقود والمواد الاستهلاكية والحصص التموينية .. الى جانب توفير حصة القمح الكافية للمطحن الجديد لتلبية احتياجات المستودعات والمخابز .


واستعرض أشرف المشرحانى برنامج الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة من خلال الندوات والمحاضرات والعروض الفنية باشتراك عدد من الفرق القومية للفنون الشعبية من بعض المحافظات لاحياء المناسبة .


كما عرض كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة خطط وبرامج الشباب لاحياء المناسبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .


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اجتماع مشروعات افتتاح اعياد سيناء

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