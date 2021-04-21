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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. هل يوجد علاقة بين لقاح كورونا وتجلط الدم.. التوقيت المناسب للحقن المجهري

لقاح كورونا
لقاح كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

صح أم خطأ.. هل يوجد علاقة بين لقاح جونسون وتجلط الدم
 

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب إدراج جلطات الدم كأثر جانبي "نادر جدًا" للقاح جونسون ضد فيروس كورونا المستجد.

استشاري يوضح التوقيت المناسب للسيدات لعمليات الحقن المجهري
 

قال الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن أفضل وقت للقيام بالحقن المجهري يمكن أن يختلف وفقاً لظروف الزوجين، وخصوصاً بشأن المرحلة العمرية التي تكون فيها الزوجة.

لن تتوقع .. أسباب ارتجاع المريء في رمضان وطرق العلاج
 

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائي التغذية منشور جديد خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وقالت أن شهر رمضان و فترة الصيام فرصة جيدة لمن يعاني من ارتجاع المريء ومشاكل في الجهاز الهضمي 
 

دراسة تحذر .. لقاح كورونا يصيبك بـ الهربس

نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع webmd، تقول أن بعض من تلقي لقاح فيروس كورونا أعتقد أنه من الممكن تمامًا إيقاظ حالة الهربس النطاقي بعد اللقاح ".

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