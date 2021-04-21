الزراعيين : المشروعات القومية الجديدة مرتبطة بالزراعة العضوية

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الإرشاد الزراعى ، إننا ننتظر تطبيق قانون الزراعة العضوية منذ سنوات ، وتم صدور القانون واللائحة التنفيذية له منذ شهرين من وزير الزراعة السيد القصير وتعد إضافة جديدة من استراتيجيات الزراعة المصرية .

وأضاف "خليفة" حلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الزراعة العضوية فى مصر مساحاتها محدودة ويتم تصدير 95 % منها للخارج و 5 % للسوق المحلى ، لذا كان من الضرورى تطبيق الزراعة العضوية لقتح آفاق جديدة للتصدير من ناحية ، والحفاظ على سلامة الغذاء المحلى من ناحية أخرى .

وأشار "نقيب الزراعيين " إلي أنه يتم استخدام الزراعة العضوية بدلا من المبيدات الكيمياوية مما يحسب لنظم الزراعة الحديثة خاصة أن المشروعات القومية الجديدة واستصلاح الأراضى مرتبطة بالزراعة العضوية لذا كان هناك ضرورة حتمية لتطبيق القانون .

وأكد أن تطبيق قانون الزراعة العضوية ليس له سلبيات لأنه قبل انشاء السد العالى وقبل الخمسينات كانت الزراعات كلها عضوية ، حتى تم انشاء أول مصنع للأسمدة الكيماوية ، منوها إلي أن انتاج الزراعة العضوية جيد ووفير .

وأوضح أن منتجات الزراعات العضوية تسجل أسعارا أعلى من المنتجات الزراعية العادية لكنها تحافظ على صحة المواطنين .

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

