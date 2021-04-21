صابرين تروي معاناتها.. وحياة كريمة تحضر مفاجأة سعيدة لها

تناول برنامج حياة كريمة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى حلقاته، قصة السيدة صابرين، والتي تعيش في حي الدخيلة في محافظة الإسكندرية.

فيما روت صابرين، معاناتها في الحياة وظروفها الصعبة التي تعيشها، فيما حضرت حياة كريمة مفاجأة سعيدة لها.

وذهب برنامج حياة كريمة، لحي الدخيلة في الإسكندرية، لمقابلة السيدة صابرين بطلة حلقة اليوم من البرنامج.



وخلال الحلقة، تحدثت صابرين، قائلة :"زوجي متوفي منذ 6 سنوات، وعملت بائعة متجولة، وأمي لديها مرض خطير في المخ، ولدي أبنائي وفيهم من في الصف السادس الابتدائي".



وتابعت أنه :"بعد فترة جاءت لي مشكلة في قدمي منعتني من العمل في غسيل السجاد، وأعول خمسة أفراد ومحتاجة عمل فقط حتى استطيع تلبية احتياجاتهم".



فيما وفرت حياة كريمة، للسيدة صابرين محل منظفات يارا ومحمد، الأمر الذي جعلها تشعر بالفرحة وسط تساقط دموعها من الفرحة.