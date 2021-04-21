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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي ليبي يعلق على زيارة مصر لليبيا

إعلامي ليبي: مصر السند الكبير وأتت بالأفعال قبل الأقوال

الإعلامي الليبي خالد
الإعلامي الليبي خالد عثمان الزاوي

قال الإعلامي الليبي "خالد عثمان الزاوي"، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري لليبيا ليست مجرد زيارة عادية، إنما هي برنامج حقيقي وهذا ما تعودت عليه ليبيا من مصر العظيمة، مضيفا أن كل خطوات مصر نحو العرب خصوصا نحو ليبيا، هي زيارات عملية وليست زيارة بروتوكولية، وخصوصا بعد تسليم الحكومة الوطنية الزمام في البلاد.

وأضاف الإعلامي الليبي "خالد عثمان"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الزيارة المصرية هي من أرفع الزيارات التي حظت بها ليبيا مؤخرا،  لافتا إلى أن الزيارة المصرية على المستوى الوزاري والسياسي هي زيارة كبيرة وعظيمة جدا.

وأشار " خالد عثمان"، أن ما يميز الزيارة المصرية لليبيا ، أنها زيارة عمل حقيقية، حيث لم يأت الجانب المصري بمجرد الأقوال إنما جاء بالأقوال وتقدمها الأفعال، مضيفا أن القضايا التي تم مناقشتها في الزيارة المصرية الليبية هي قضايا حقيقة وايضا فاعلة في حل الأزمة الليبية وأزمة المنطقة بصورة عامة سوء في ليبيا أو في مصر أو في تونس .

وصف الإعلامي الليبي " خالد عثمان"، التحرك المصري تجاه ليبيا بأنه كبير جدا وايجابي وفاعل في القضية الليبية، وأن الجانب المصري يتحرك في إطارين هما الإطار الرسمي و الإطار الآخر الأكثر فعالية وهو الإطار الروحي والتاريخي  والإجتماعي وأيضا الإطار العملي، مضيفا أن العلاقة المصرية الليبية هي علاقة تاريخية اجتماعية وهي علاقة اخوية لتنمية ليبيا ، وهذا ظهر متجليا في حقبة الخمسينيات عندما أتى المعلمون المصريين لتعليم الناس في ليبيا  مع بداية إنشاء الدولة الليبية حيث كانت هذه الخطوة هي التأسيس الحقيقي للتعليم في ليبيا.

واضاف " خالد"، أن ليبيا تنظر لمصر على أنها الأخت الكبرى والسند الكبير في وقت المحن، وهي ايضا الحانب الفاعل في وقت إعطاء النصائح لكل الأطراف، مشيرا إلى أن مصر تستطيع أن تعالج الجرح الليبي بشكل جيد جدا وبشكل ينهي الأزمة جزريا.

وأوضح " خالد عثمان"، أن الشارع الليبي مطمئن جدا لهذه الزيارة أيضا و متفائل بالزيارة المصرية، وذلك ظهر بشكل كبير بعد رصد الآراء في الشارع الليبي وجس نبض بعض القيادات الليبية الذين أعربوا عن تفاؤلهم بهذه الزيارة .

وأفاد " الإعلامي الليبي، أن الجميع في ليبيا متفائل خير بهذه الزيارة الرسمية، معتبرين هذه الزيارة أنها البداية الحقيقية  لإتمام مشروع بناء ليبيا، لافتا إلى أنه هناك تعويل حول العمالة المصرية للعمل في مجالات البناء ، وايضا على الكفاءات المصرية في الشركات الكبرى التي أوكلت لها المهم خلال اللقاء الليبي المصري، مشيرا إلى أن مصر بدأت زيارتها بشكل عملي لم تهدر الكثير من الوقت من أجل مصلحة الليبيين والمصريين.

وأضاف الإعلامي الليبي " خالد عثمان"، أن مصر تنظر إلى القضية الليبية على أنها قضية أمنية مشتركة وهذا هو الفارق بين مصر وبين أي بتحركات الآخرة سواء دولية أو عربية، لافتا إلى أن مصر تعتبر  الأمن  القومي الليبي هو أمنها القومي  لهذا تعد مصر شريك أساسي في مسألة الاستقرار الوضع الليبي ومدى تأثيره بالإيجاب على كافة الدول المحيطة.

ووجه الإعلامي الليبي الشكر إلى الحكومة المصرية وشعبها، مؤكدا على الدعم المصري لليبيا، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الشقيقة التي تلجأ ليبيا إليها دائما.

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